¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÍÎ³Ú¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Æ£°æÉ÷¤È¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖBillie¤ÎºÇ¿·¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØHIT ME HARD AND SOFT TOUR¡Ù¤Î2ÆüÌÜ¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÆ£°æÉ÷¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ðÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡ß¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÎÆ£°æ¤È¡¢ÀÄ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥·¥ã¥Ä¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥Ó¥êー¤¬¸ª¤ò´ó¤»¡¢¸ß¤¤¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¥Ïー¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤¬¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÌÆü¤Ë¥Ó¥êー¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿YOASOBI¤â¥Ó¥êー¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£