冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回は襟付きブラウスに合わせるべきカーデをご紹介！

首元の開きが広めのカーデなら襟がかさばらない♪

出典: 美人百花.com

きちんと感ある襟付きブラウスは、カーデが地味だと垢抜けない雰囲気になりがち。きらめきを添えたデザインなどで華感を盛って。

襟とあえて内側に入れる無造作で脱コンサバに

出典: 美人百花.com

金ボタン＆ラメ混で華感を高めたカーデは、地色がグレーだからオフィスで浮く心配なし。襟をのぞかせることで、グッドガールを印象づけて。

カーディガン(ノースリーブニット付き)￥13,200/Noëla ブラウス￥5,940/LiLiRena スカート￥19,800/CELFORD イヤリング￥15,400/ランバンオン ブルー(ヴァンドームヤマダ) バッグ￥70,400/フルラ 靴￥36,300/プリティ•バレリーナ(F.E.N.)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部