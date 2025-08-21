夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

ドレープトップス×タイトスカートでエレガントなお仕事コーデにONスタイルをリュクスに導くベロアドレープのリッチな華感

出典: 美人百花.com

そのまま会食に向かえるエレガントな表情が、オフィスコーデに大人な品格を演出。

カットソー￥13,970／CELFORD スカート￥18,700／ルーニィ ピアス￥2,090、ブレスレット￥1,870／ともにアネモネ（サンポークリエイト） リング［左手］￥9,240、リング［右手］￥26,400／ともにバルブス（ズットホリック） バッグ￥154,000／J&M デヴィッドソン（J&M デヴィッドソン カスタマーセンター） パンプス￥33,000／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／渡辺謙太郎 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／山下智子 モデル／石川恋 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部