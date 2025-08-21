メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪

ヘア&メイクアップアーティスト・高橋里帆さんの愛用ギア

「これからの季節はとくにベースメイクを、よりナチュラルに仕上がるように、ファンデやお粉を厚づきをしないように心がけています。その上でも、道具選びは重要で、筆の選び方一つで発色や濃淡が全く違うんです。ヘアアイテムもなるべく髪の毛に負担をかけないものを重要視しています」

(A)サイズ感と弾力が大好き♡

「どの部位にでもフィットして小回りが利く。コスパも◎」

バリュースポンジ Nハウス型タイプS(30個入)\506/ロージーローザ

(B)日本人の目に適した形状！

「日本人の目にあっていて、どんなまつげも上げやすい。長年愛用」

SHISEIDOアイラッシュカーラー\1,980/SHISEIDO

(C)仕上がりが綺麗で柔らかい肌あたり

「リキッドファンデに適した形状で、フェイスラインにフィット」

ファンデーションブラシ109 \6,600/メイクアップフォーエバー

(D)力を入れずにふわっとお粉をのせられる

「大きいブラシで粉含みよく、広い範囲に均等にパウダーをのせることができる」

SUQQU フェイス パウダー ブラシ\33,000/SUQQU

(E)結局、いちばん使いやすいです

「長年、使い続けています。しっかりカールをつけたいときは細めの32mmを使っています」

カールプロSR38mm \10,670/クレイツ

掲載：美人百花2025年8月号「百花ヘアメイクさんの『愛用ギア全部見せます』」

撮影/志田裕也[静物] 構成・文/堀美香子