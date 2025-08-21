宝塚歌劇団月組公演「GUYS AND DOLLS」の新人公演が21日、兵庫・宝塚大劇場で行われ入団4年目の雅耀（みやび・よう）が2度目の主演を果たした。

すっきりとしたさわやかな舞台姿、落ち着いた演技で大作を引っ張った雅は、カーテンコールで「過去のDVDを何回も見て憧れを抱いていた作品」などと明かし「こうやってたくさんの方が笑顔で見てくださって、私たちの方がたくさんの幸せを頂きました。この恩返しをできるよう、これからも精進していきたい」などと力強く誓った。

雅は昨年、前トップ月城かなとの退団公演「Eternal Voice」で新人公演初主演。当時は東京公演だけの上演だったため、本拠地では今回が“初お目見え”となった。終演後に取材に応じた雅は「初めての時は自分自身にいっぱいいっぱいで、周りが見えていなく、こなすだけで精いっぱいでしたが、2回目の今回はコミュニケーションを取ることもできましたし、手応えを感じました」と振り返った。

トップスターの鳳月杏（ほうづき・あん）からは「存在感を出すために、ゆったりとした演技を」などとアドバイスを受け「ずっと心にとどめて演技できた」と話し「皆と一緒に作り上げたものを、ここで披露して笑いが起きたり拍手を頂いて温かい空気を頂いて自分自身も楽しめました」と笑顔を浮かべた。

また、入団3年目でヒロインに抜てきされた帆華なつ海（ほばな・なつみ）は美しい歌声で客席を魅了。「ブロードウェー作品の大作をさせて頂いたことに感謝の気持ちでいっぱい。お稽古場で作ったものをそのまま皆で演じることができたと思うので、素直にお芝居をすることができました。すごく楽しかったです」と初々しく振り返った。