◇セ・リーグ 巨人7―1ヤクルト（2025年8月21日 神宮）

巨人の田中将大投手（36）が21日、ヤクルト戦（神宮）に今季6度目の先発登板。5回81球を投げ3安打4奪三振1失点で今季2勝目（1敗）を挙げた。この勝利で日米通算199勝目。4月3日の中日戦（バンテリンD）で巨人移籍後初登板初勝利を挙げて以来140日ぶりとなる勝利で日米通算200勝に王手をかけた。

神宮に大歓声がこだまする。敵地でのヒーローインタビューにもかかわらず、この日一番の拍手と「マサヒロ」コールが響き渡る中、グラウンドに登場した田中将は、笑顔で声援に「ありがとうございます！」と第一声。待ちに待った199勝目を手にし「とにかくうれしいです勝てて。ここまで中々…2軍での暮らしも長かったですし、本当にたくさんいろいろ応援してくださる方の期待に応えたいなというふうに思っていたので、何とかここ一つ勝つことができて良かったです」と素直な思いを口にした。

7日に1軍に復帰後、好投が続く中でつかみきれなかった勝利をついにつかんだ。楽天時代のプロ2年目以来17年ぶりに神宮のマウンドに上がった田中将は「チームが苦しい状況が続いているので先発として、アウトを一つでも多く取りたい気持ちでいました」と明かし、「全体的に直球の状態が良かったので、ストレートで押していくことができたと思います」と汗を拭った。

2回には一挙5得点のビッグイニング。「非常に自分自身楽になれたので、とにかく失点しても最少失点で抑えよう、とにかく大胆にいこうという気持ちでいました」と打線の援護を力に強い気持ちでマウンドに立った。

「少しでも長いイニングを任せてもらえるように、もっと良いピッチングができるように頑張りたいと思います」

復活の199勝目はあくまで通過点。日米通算200勝、そしてチームの勝利のために、これからも36歳の「マー君」は腕を振り続ける。