日向坂46小坂菜緒「B.L.T.」4年ぶり表紙登場 2万字インタビューで“戦友”金村美玖らメンバーへの想い語る
【モデルプレス＝2025/08/21】日向坂46の小坂菜緒が、28日発売の「B.L.T.10月号」（東京ニュース通信社）の表紙に登場。本誌史上過去最大規模の20000字ソロインタビューで、メンバーへの想いを語る。
【写真】日向坂46小坂菜緒、美脚ちらり
表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂を捉えた躍動感のあるカット。今回は“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知られる小坂だが、この日は跳んで投げて打ってとはしゃいでいる様子。誰もが見たかった小坂の最高の笑顔を届ける。
さらに「B.L.T.」ソロインタビュー史上過去最大規模となる20000字インタビューを敢行。小坂は15thシングルでともにWセンターを務める金村美玖との関係性について、「金村と私のことを語る言葉で一番しっくりくるのは“戦友”ですね」と語った。8年間ともに活動してきた同期の金村に対し、“戦友”と表現したその真意とは。このほか、センターというポジションと自身の役割、先輩後輩の関係性ながら仲が良いことで知られるキャプテン・高橋未来虹について、同期の河田陽菜の卒業などについて語っている。
そのほか、今号には日向坂46の大野愛実、櫻坂46の山田桃実らも登場する。（modelpress編集部）
◆日向坂46大野愛実＆櫻坂46山田桃実も登場
