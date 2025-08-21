宝塚歌劇月組ミュージカル「ＧＵＹＳ ＡＮＤ ＤＯＬＬＳ」の新人公演が２１日、兵庫・宝塚大劇場で上演された。

２０２２年入団の第１０８期生で、４年目の雅耀（みやび・よう）が２度目の新人公演主演を務めた。活気あふれる１９４８年頃の米国・ニューヨークが舞台。雅は超大物ギャンブラーのスカイ（本役・鳳月杏）を、ビシッときめたスーツ姿で熱演。カーテンコールでは「一人ひとりが挑戦し、色んな思いをかけて本日の新人公演を迎えることができました」と稽古の日々を振り返った。

トップスターの鳳月から「もっと自分の時間をたっぷり使った方がいいよ」とアドバイスされたことを胸に挑んだ新人公演。雅は「たっぷり時間を使うことで、スカイの自信や存在感にもつながるというのをおっしゃっていただいたので、自分の時間をしっかり使うことを一番に思って演じました」と、充実の笑みを浮かべた。

スカイに振り回される救世軍の軍曹・サラ（本役・天紫珠李）を、２３年入団の第１０９期生・帆華なつ海（ほばな・なつみ）が初ヒロインで好演。雅とともに過去作品を見て研究しており「皆さんと（稽古場で）作ってきたものを、今日はそのまま演じることができたかなと思います。すごく素直にお芝居をすることができて、お客様の温かさにも胸がいっぱいで、すごく楽しかったです」とほほ笑んだ。

スカイに、昔なじみのネイサンが救世軍の軍曹・サラを口説き落とせるか賭けることから始まるハッピーミュージカル。宝塚歌劇でも何度も再演されている人気作で、雅は「課題を一つずつ処理して、東京公演に向けて深めていきたい」と１０月１６日の東京新人公演に向けて意欲を示した。