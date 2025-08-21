引き上げ幅は過去最大！愛知県の最低賃金を時給1140円とする答申がまとまりました。街での反応は…

【写真を見る】最低賃金“過去最大の引き上げ” 愛知は“時給1140円”で答申 物価高で店は｢悪循環｣ アルバイトやパートは｢扶養の壁上げてほしい｣

愛知県の最低賃金を決める審議会がまとめた新たな最低賃金は、1時間当たり1140円。現在の1077円から63円高くなり、過去最大の引き上げとなります。異議の申し立てがなければ、ことし10月18日から新しい最低賃金が適用される見通しです。

名古屋の街の皆さんは、どう思っているのでしょうか。

（大学生アルバイト）

「最低賃金が1100円を超えるのはすごい。お金がいっぱいもらえるのはうれしい」



（50代パート）

「そんなに魅力は感じない。上がるなら100円単位で」



（専門学生アルバイト）

「あんまりうれしくない。時給よりも扶養の壁のほうが上げてほしい」

Q.扶養の壁が上がらず時給が上がるのは？

「きついですね」

最低賃金の引き上げについて、人を雇う飲食店側はどう思っているのか聞いてみました。



名古屋市中区にある1981年創業の「彦蔵」。昼は定食を専門に、夜は居酒屋として長沼さん夫婦と6人のアルバイトスタッフが働いています。

今年10月からの最低賃金1140円を、どう受け止めたのでしょうか。



（彦蔵 長沼博彦さん・妻の美枝さん）

「しょうがないなと思う」

Q.嫌って言えるなら？

「嫌って言いたい」

現在の時給は1100円。最低賃金の1077円よりも23円多く支払っています。以前の取材では、最低賃金で店が我慢できるのは1100円までと話していましたが…



（彦蔵 長沼博彦さん・妻の美枝さん）

Q.人手を減らすのは？

「最悪の選択肢ですね。一緒に働いている人も家族だから」

（長沼さん夫婦）

Q物価高の中での賃上げは？

「悪循環でしかないですね。仕入れが上がる、賃金が上がるから（メニューの）金額上げたら、お客さまに来ていただけなくなるかもしれないし。お客さんからいただく金額は上げられない」



物価高と、賃金の引き上げ、店にとっては厳しい状況が続きそうです。