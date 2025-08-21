◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝に王手をかける１９９勝目を挙げた。チームはヤクルトを破り、勝率を５割に戻した。田中将は５回を３安打１失点、無四球の４奪三振、８１球の熱投で神宮球場では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりの勝利となる今季２勝目。打線は１回に先制、２回にはリチャード内野手と丸佳浩外野手２本の２ラン本塁打などで一挙５点を挙げ、９回にも１点を追加した。

巨人がヤクルトの先発・石川雅規投手から１回に先制点を挙げた。先頭の泉口友汰内野手が中前打、２死から岡本和真内野手が左翼線二塁打を放ち、泉口が一塁から生還し１点を先取した。

巨人が２回に５点を追加した。中山礼都内野手が先頭で左越え二塁打で出塁。続くリチャード内野手は左翼スタンドに飛び込む６号２ラン本塁打。１９日のヤクルト戦での満塁アーチ以来の一発で３点目。さらに２死から泉口が左中間フェンス直撃の二塁打、佐々木俊輔外野が右前タイムリーを放ち４点目。なおも２死一塁から丸佳浩外野手が左中間スタンドに６号２ラン本塁打をたたき込み、この回一挙５点を挙げた。

田中将は２回１死からオスナ内野手に左中間二塁打を打たれたが後続を抑え、３回は先頭の中村悠平捕手に通算１０００本安打となる左前打を許したが得点を許さなかった。

田中将が４回に失点。２死からオスナに左翼スタンドに９号ソロ本塁打を打たれ、１点を返された。巨人のリードは５点となった。

巨人は５回１死から岸田行倫捕手が左前打、中山は右前打で続き１死一、二塁としたが、リチャードは二ゴロ併殺打に倒れた。

５回の田中将は１死から二ゴロ悪送球で走者を出したが後続を抑えた。田中将は６回の打席で代打を送られ、５回までで降板した

６回は２番手・ケラー投手が登板し３者凡退、７回は田中瑛斗投手がマウンドにあがり、２死から連続ヒットで一、二塁とされたが、代打・宮本丈内野手の中前に抜けそうな打球を二塁・中山が倒れ込みながら好捕し二塁封殺、無失点で切り抜けた。８回は中川皓太投手が４番手で登板し、２死から内山壮真捕手に内野安打を打たれたが、村上宗隆内野手を左飛に打ち取った。

９回の巨人は８回から登板のヤクルトの４番手・清水昇投手から若林楽人外野手が先頭で中前打で出塁し、二塁盗塁と捕手の悪送球で三進。泉口は四球を選び１死一、三塁とし、佐々木が右前タイムリーを放ち、２回以来の得点となる７点目を奪った。