【台風情報】台風12号の今後の進路と勢力は 鹿児島→宮崎→四国方面に あす夕方には熱帯低気圧になるか 気象庁発表
台風第12号(レンレン)
2025年08月21日20時45分発表
21日20時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 姶良市付近
中心位置 北緯31度40分 (31.7度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)
北側 110 km (60 NM)
21日21時の推定
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 姶良市付近
中心位置 北緯31度40分 (31.7度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)
北側 110 km (60 NM)
22日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 都城市付近
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
22日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 宿毛市の南西約60km
予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 95 km (50 NM)