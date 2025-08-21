２２日の金曜ロードショー（後９時）は、３週連続ジブリ特集の第２弾。宮粼駿監督の「崖の上のポニョ」（２００８年）が２２年５月以来３年３か月ぶり、ノーカットで放送される。今月２７日からイタリアで開催されるベネチア国際映画祭には、０８年のコンペティション部門に出品された。

深い海で暮らす「さかなの子」は、好奇心旺盛。ある日海上に出ると、人間の５歳の男の子・宗介と出会い、ポニョと名付けられる。だが、自らもかつては人間でありながら、人間を忌み嫌う父・フジモトに一度は海中に引き戻されてしまった。

それでも「人間になりたい」という思いを捨てきれなかったポニョは、「いもうと」たちの力を借りて、再び海上へ。すると、宗介たちが暮らす海辺の町は大きな津波に襲われる。宗介と再会したポニョと宗介たちの運命は果たして―。

ベネチアで上映された際には、記者たちが「ポーニョポニョポニョ」と声を合わせて歌ったという「大橋のぞみと藤岡藤巻」が歌った耳なじみのいい主題歌、うねる波の上を少女になったポニョが疾走する場面など、子供が見て大喜びするようなシーンの連続。メッセージの難解さから、時には「大人向け」とも言われる宮粼監督作品だが、本作に関しては「まわりのスタッフに子供が生まれたこともあって、子供たちが初めて見る映画としてはっきり動機付けして作った」と明言している。

その中で面白い点が、「いったいこの映画の舞台って、いつの時代？」と思わせるところではないだろうか。宗介らが住む街は、広島県福山市の鞆の浦（とものうら）がモデルとされているが、時代設定はハッキリとされておらず、作品の中にも具体的な描写はない。

とはいえ、ヒントはある。宗介は保育園に通っているが、老人ホームが併設されており、母のリサはそのホームで働いている。両方の施設は建物こそ別だが、同じ敷地にあることが想像できる。このような「幼老複合施設」は１９９０年代から始まり、２０００年代に入って広がっていたという。また、リサが乗る軽自動車の形状を見ても、ほぼ映画製作時の時代と一致しているとみていいだろう（ただ、マニュアル車はこの時代には１割以下にはなっているが…）。

一方で、宗介が持つ船のおもちゃは、明らかに前時代的だ。作品前半では持っているだけで、後半になって”活躍”することになるのだが、ボイラー（本作のおもちゃでは、船の真ん中にある円状の形をしたもの）の中に入った水を火で温め、気化した水蒸気が船の後方の管（宗介が水を吹き込むところ）から吹き出すことで前進する仕組みは「ポンポン船」と呼ばれるもの。日本玩具博物館によると、初めて作られたのは１００年以上前の１９１５年！ 現在も存在はしているものの、子供たちに大人気だったのは昭和３０年代までだったという。

２０００年代に生きる（と思われる）宗介が、そのおもちゃを当たり前のように使いこなせる（そもそも、５歳の子がマッチを擦るのもどうかとは思うのだが）のは不思議なところ。しかも、劇中では仕組みを一切説明していないので、見たことのないおもちゃに「何で船が進むの？」と感じる子供たちも多数いるだろう。そんなところも含めて、あえて背景をはっきりさせず、見る人たちの想像に任せるところが、時代や世代を超えて愛される作品の理由なのかもしれない。（高柳 哲人）