◆プロボクシング ▽５４・５キロ契約８回戦 〇坂井優太（５回ＫＯ）ヤン・チュンフア●（２１日、東京・後楽園ホール）

２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の日本ユース・バンタム級王者・坂井優太（２０）＝大橋＝が、ヤン・チュンフア（３２）＝中国＝を５回ＫＯで下し、デビューから５戦連続ＫＯ勝利を飾った。ヤンは６勝（３ＫＯ）２敗１分け。

サウスポーの坂井は、低い姿勢から距離を詰めてくるヤンを右ジャブをコントロールし、強烈な左ストレートを上下にヒット。これまで４戦はすべて２ラウンド以内に決着をつけてきたが、初めて迎えた５回に連打をまとめて最初のダウンを奪ったところで、相手陣営からタオルが投げ込まれてＫＯ勝ち。パーフェクトレコードを更新した。

坂井は快勝にも「３０点ぐらい。まだまだです。これからもっと強くならないと上にはいけない。より打たせずに倒さなければいけないと確認できた」と辛口自己採点。２回に右ショートアッパーを食らい「一発もらいました。被弾したのは良くなかった」と首をかしげた。一方でＫＯ勝利にはこだわっていなかったと言い、フィニッシュシーンを「あの時は８ラウンド判定勝ちでいこうと思っていたので、冷静にたたみかけられた」と振り返った。

父・伸克トレーナーは「不合格ですね。戦い方が一辺倒な感じだった。練習でやってきたことがやれていなかった。足が動いていないですね。前の手も多彩じゃなかった」とさらに辛口で課題を挙げる一方で、「きょうは８ラウンドやってもいいんじゃないかと話していた。苦しい思いもしなきゃいけない。そういう意味では勉強になった」と収穫も口にした。

６月、サウジアラビアの政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」を運営する同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官からラブコールを送られた。１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の防衛戦興行に「アンダーカードに参加してくれることを願っています」と長官のＸでオファーを受けた。

「最近はＹｏｕＴｕｂｅとかで世界でも見られるようにもなって、そういうところにも自分の存在をアピールできたら」と試合前に世界へアピールする快勝を誓っていた坂井は、「きょうは５ラウンドやっても全然しんどくはなかった。パワーもスタミナも問題ない。あとは自分の動きをしっかりするところだけ。サウジではパーフェクトな坂井優太で試合できれば」と決意を新たにした。

坂井はアマチュア５２戦５０勝（７ＲＳＣ）２敗の戦績を残し、昨年６月にプロデビュー。今年６月１５日にエディオンアリーナ大阪で行われた日本ユース同級王座決定戦で、宮下椋至（ＪＭ加古川）を２回ＴＫＯで下して初タイトルを獲得している。