お笑いコンビ、チョコレートプラネットが21日、東京・国立代々木競技場第二体育館で、結成20周年記念ライブ「ULTRA SWEET GALAXY」を開催した。

長田庄平（45）と松尾駿（43）がステージに登場すると、場内は大歓声に包まれた。「ざっくり20周年振り返りソング」を2人が歌い、第1部が開演。長田演じる風呂に入りたいのに入れない「オサダ」と、松尾演じる「風呂いざない白小僧」の2人が精神世界に入り、風呂に入るまでの道のりをミュージカルで表現。物語のベースにはこれまでの20年の活動があり、ファンがコンビの過去を振り返りながら楽しめる内容となった。シソンヌ、渡辺直美、佐藤栞里らゆかりのある豪華ゲストが続々と登場し、歌とダンスを披露した。

物語終盤の曲「風呂沸かせ！」では、観客にペンライトを赤く光らせて火に見立てることを求め、客席に一体感が生まれた。コンビ結成当初の回想シーンではHey！Say！JUMPの有岡大貴、八乙女光がサプライズゲストで登場。まさかの演出に悲鳴交じりの歓声が飛んだ。最後は「本日はご来場ありがとうございました！」と締めた。

第2部では音楽ライブ「CHOCO FES2025」を開催。9人組ダンスボーカルグループ超特急、DA PUMPらがステージを盛り上げた。松尾が一番好きなアーティストだというレゲエシンガー「PUSHIM」も登場。ともにステージに上がった松尾は「神様だと思っている。ここまでの神様に拍手を」と賛辞を惜しまなかった。

最終盤にサプライズゲストでGENERATIONSが登場。代表曲「AGEHA」に客席はこの日一番沸き上がった。さらにチョコレートプラネットとシソンヌも加わって「Choo Choo TRAIN」を披露。一列になって手を回すおなじみのダンスに、笑いと歓声が止まらなかった。1曲まるごと踊り、長田は「リハの時より激しい…」と息切れも、「GENERATIONSが来てくれたぞー！」と喜びとともに叫んだ。

最後は「ファンの皆さんのおかげです。演者の皆さまのもありがとう。誰1人欠けてもできなかった」と感謝した。