全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）のバスケットボール女子で準優勝した日本航空北海道（千歳市）の選手らが２０日、横田隆一千歳市長に凱旋（がいせん）報告に訪れた。

同校の女子バスケットボール部は今年で創部３年目。２年前は１年生だけで３回戦まで進出し、「１年生軍団」として旋風を巻き起こした。

今年のバスケットボール女子の試合は７月２７日〜８月１日に岡山市で開催。同校は初戦、日本航空（山梨）との姉妹校対決を制した。準々決勝は４連覇を狙う京都精華（京都）と対戦。最後の１０分で２３点を奪い、３点差で強豪を下した。

準決勝は前回準優勝の岐阜女子（岐阜）をシーソーゲームの末に破った。決勝では総体優勝２５回の桜花学園（愛知）と対戦。猛烈な追い上げで４点差まで詰め寄ったが、一歩及ばなかった。

主将の西川葵さん（３年）は「たくさん応援に来てくれて盛り上がった」、宇都鈴々奈さん（同）は「最後まで諦めず試合を楽しめた」、中村泉咲さん（同）は「桜花学園は次の対戦で絶対に勝ちたい」と話した。

同校を運営する日本航空学園の梅沢忠弘副理事長は「彼女たちの３年間の成長はすばらしい」と語った。横田市長は「梅沢さんから毎日報告を受けるのが楽しみだった。来年はぜひ優勝してほしい」と笑顔だった。