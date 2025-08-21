阿部知事4期目の任期が残り1年となるのを前に、阿部知事にお聞きしました。９月、全国知事会長に就任する予定で、会長の任期は2年。5期目は果たして？



松井キャスター「今回、こういったものをご用意いたしました。○×△の札でございます。私5つ質問をご用意いたしましたので、その質問に対して知事にこの札を上げていただきたいと思います。では参りましょう。



松井「１問目。劇場版名探偵コナン隻眼の残像は見た？」

知事:「はい。見ました。」

松井:「ありがとうございます。では次の質問です。4期目、任期は残り1年となりました。長野県は良くなった？」

知事:「良くなりましたよね。」

松井「そして3問目です。初当選から15年、県政の課題は尽きない？」

知事:「尽きないですよね。課題は山積してます」

松井:「4問目です。知事の仕事は楽しい？」

知事:「はい。大変ですけど楽しいですね。楽しくないとやってられないと思います」

松井:「そして最後の質問です。県民みんながこちら気にしているところだと思いますが5期目も目指す？」

知事:「ああ。それはまだ分からないですね」」





松井「名探偵コナン隻眼の残像ご覧になったということで、ご覧になって率直いかがでしたか？」知事:「びっくりしたというかですね、ここまでなんか、実際の県庁を再現してくれてるんだなと思って感動しました。今、県庁1階の県民ホールで、もう、設えをもう完全に、名探偵コナンモードにさせていただいてます。お越しいただいた方々の、どこからいらっしゃったか見てると、県外からの方たちが約7割」松井:「映画の効果は大きいですね」知事:「大きいですよね。これ県庁だけじゃなくて、善光寺だったり野山辺の国立天文台の観測所であったり、いろんなところに、多くの皆さんが訪れていただいてるんで、大変、この名探偵コナン効果ってすごい、今年は大きいなと思ってます」知事：「今コロナ禍を乗り越えて、経済的にも、回復基調にあるので、そういう意味では、ま、当時、4期目の人気スタートした頃に比べると良くなってるというふうに思ってますし、あと政策面に置いても、この間、結構、物価が上がっていく、今もそうですけども、局面だったですが、やっぱ、比較的収入が低い人たちへの支援であったり、あるいはその物価高騰で、お困りになってる事業者の支援であったり、こうしたことにも取り組ませていただきましたので、県としての一定の役割を果たしてくることができたんじゃないかというふうに思ってます。ただ、次の質問に関連しますけども、課題は尽きないので、まだまだやるべきことはたくさんあるなというふうに思ってます」松井:「特に今これが大きな課題だなと感じるものっていうのはどういったものでしょうか？」知事:「いっぱい課題がある中で、やっぱ大きな課題で申し上げれば、ひとつはやっぱり医療の問題ですよね。非常に今病院の経営厳しい状況です。これから将来に向けて持続可能な医療提供体制どう作るかっていうのは非常に大きな課題です。ここは今、医療関係者の皆さんと話合いを進めてきてますので、しっかり、持続可能な医療提供体制になるように取り組んでいきたいというふうに思ってます。で、それから、もう1つやっぱ教育改革。ウェルビーイング実践校TOCO-TONという義務教育学校の改革も進めていますし、それから高校も再編するだけではなくて、高校の特色化という事で、取り組んでいますので、こうした教育改革にも、しっかり道筋をつけていきたいと思ってます」松井:「私も3人の子供を育てているんですけれども、やはり育てていると、すごく学校の選択肢とか子供を育てる、学びの場っていうこう選択肢が増えたなっていうことはすごく感じるようになりました」知事:「私も、学校途中で嫌いになった時期はあるんで」松井:「あるんですか？知事も？」知事:「信州型フリースクール認証制度、やっぱ学校に行かない・行けない子もいる中で、教育の仕組みって学校からちょっと外れてしまうと、あまり支援がないのでですね。それぞれの子供たちが持ってる能力、本当多彩な能力みんな持ってるんで、そういう能力を伸ばしてあげられるような、教育でありたいなというふうに思ってます。」松井:「知事の仕事は楽しいというふうにお答えされました」知事:「なんかネガティブなこと言ってても前へ向いて進んでいかないので、やっぱり、やりがいを感じる部分ももちろんたくさんありますし、やっぱり、私が一番元気をもらえるのはやっぱ県民の皆さんから声かけていただいてですね、あの頑張れとか、いろいろ、問題提起されることとか、苦情を言われることももちろんあります」松井:「もっとこうしてよっていうのがあるんですか？」知事:「でも、そのこと自体も、大変ありがたいなというふうに思ってまして、そういう意味では、私も、これからもできるだけ現場に出かけて、県民の皆さんの声をしっかり伺って行きたいなと。一緒になって県政進めていきたいと思ってます」松井:「これからもなんて今おっしゃってましたけれども、最後の質問です。5期目にについて伺う前にですね、全国知事会の時期会長にも内定されていらっしゃいます。内定された時どんなお気持ちでしたか？」知事:「責任重大だなと思いましたね。今、県政の課題もたくさんありますが、全国的にも人口減少にどう立ち向かうことかですね、いろいろ課題が多い中でやっぱ47人、知事の皆さんいらっしゃいますけども、協力連携して、進んでいくというはやっぱり非常に重要な責任でありますので、ま、非常にずっしり、肩にかかってるという感じがしてます」松井:「47人それぞれ皆さん個性のね、ある皆さん知事がお集まりになっている中でどういったこう手腕を発揮されてこうみんなをまとめていくんでしょうか？」知事:「まず、知事会としてやっぱり団結していくことが、国を動かしたり、日本を動かしたりしていく上で重要なので、国全体がいい方向に進むように」松井:「まだ5期目については？」知事:「5期目については、白紙ですね。本当に選挙を経ると自分自身が感じるんですが1票1票の皆さん、県民の皆さんから付託されてるっていうのはすごく重いので、4年の任期もまだ、４分の１残ってますから、与えられた任期をまずしっかり全力で務めていきたいと思ってます」