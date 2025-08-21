バターステイツ×三本珈琲の限定コラボ！珈琲香るバターリッチクッキーが登場

東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」と、横浜発祥の老舗ロースター「三本珈琲」が初のコラボレーション！2025年9月1日(月)より、横浜・羽田地区限定で『三本珈琲×BUTTER STATE’s 珈琲バターステイツクッキー』が発売されます。じゅわっと広がるバターのコクと、コーヒー鑑定士が厳選したブラジル産コーヒー豆の香りが織りなす贅沢なクッキーは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

バター×珈琲の贅沢なハーモニー

ブランドを代表する『バターステイツクッキー』が、ほろ苦い珈琲テイストになって登場。

バター含有率33%を誇るリッチな生地に「三本珈琲」の珈琲パウダーを練り込み、外側にはブラジル産コーヒー豆のシュガーコーティングを施しました。

サクッとかじった瞬間、コーヒーの香ばしさとバターのコクが絶妙に広がる一枚です。珈琲好きにはたまらない新しい味わいを楽しめます。

ギフトにもぴったりな2種アソート

新作『珈琲バターステイツクッキー』は、定番人気の『THEバターリッチ』との詰合せも登場します。

トリプルブレンドバターをたっぷり練り込み香ばしく焼き上げた『THEバターリッチ』と食べ比べできるセットは、ギフトや手土産にもぴったり。

パッケージは横浜の喫茶店をイメージしたタイル調デザインで、珈琲色とバターイエローの配色がクラシカルで上品。特別感のある贈り物としても喜ばれます。

販売情報と展開ラインナップ

7個入パック

12個入ギフト

『三本珈琲×BUTTER STATE’s 珈琲バターステイツクッキー』は、横浜・羽田地区の三本珈琲直営店や羽田空港、駅売店などで販売。

7個入パック972円(本体900円)と、12個入ギフト(定番6個＋珈琲6個)1,836円(本体1,700円)の2種展開です。

通販では「パクとモグ-HANEDA Shopping店-」にて、2025年9月1日(月)10:00より通年販売予定。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

甘く香るひとときを横浜から♡

バターの豊かなコクと珈琲の深みが織りなす『三本珈琲×BUTTER STATE’s 珈琲バターステイツクッキー』。

限定販売だからこそ、出会える喜びもひとしおです。横浜や羽田での手土産はもちろん、自分時間をちょっと贅沢にしたいときにもおすすめ。

ぜひ一度、この特別なハーモニーを味わってみてくださいね♪