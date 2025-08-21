『鬼滅の刃』雰囲気違う！善逸の白スーツ姿 ufotable新イラストに反響「王子様やん」「カッコ良すぎる」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』と「リロホテルズ＆リゾーツ」のコラボを記念して、ufotable描き下ろしイラストが公開された。全身白スーツ姿の善逸らが描かれており、ネット上で話題となっている。
【画像】チャラい（笑）白スーツ姿の善逸 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
コラボではufotable描き下ろしイラストや館内放送の実施、コラボルームに宿泊できる特典付きプランも販売。 2025年9月19日より箱根や熱海エリアを含む11施設にて『鬼滅の刃』のコラボルームへの宿泊や限定ノベルティ等の特典を楽しめる。
今回公開されたイラストでは、白スーツ姿の善逸などお出かけするキャラクターたちが描かれている。王子様のような紳士的な善逸のイラストにファンは「こんなん善逸王子様やん」「善逸カッコ良すぎる」「めっちゃ、おしゃれ！」などの声をあげている。
■プラン内容
プラン名：Relo Hotels＆Resorts×「鬼滅の刃」コラボ宿泊プラン
予約受付期間：2025年8月18日(月)00:00〜2025年12月18日(木)
宿泊期間：2025年9月19日(金)〜12月18日(木)チェックインまで
内容：1オリジナルルーム装飾 2限定ノベルティプレゼント 3竈門炭治郎と我妻善逸のARボイス 4館内装飾
■オリジナルコラボグッズ販売
「鬼滅の刃」コラボプラン実施施設に宿泊の方を対象に描き下ろしイラストを使用した限定グッズを販売する。
＜ラインナップ＞
・アクリルスタンド（5種類）各1,980円（税込）
・缶バッジ （ランダム5種類）各550円（税込）
・クリアファイル（1種類） 各550円（税込）
・ダイカットステッカー（ランダム10種類）各385円（税込）
