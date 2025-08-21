櫻坂46山田桃実、『B.L.T.賞』受賞で人生初ソログラビア 歴代の最年少メンバーと同じ“雰囲気”まとう
アイドルグループ・櫻坂46 四期生の山田桃実が、28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）に登場する。
【表紙カット】こんな表情が見たかった！“最高の笑顔”をみせる小坂菜緒
「B.L.T.賞」を受賞した山田は、自身初ソログラビアに挑戦。山崎天（崎＝たつさき）、的野美青などグループ歴代の最年少メンバーと同じく“雰囲気”を持っている山田だが、グラビアでは17歳ならではの無邪気な笑顔も。
インタビューでは、先日開催された『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』東京ドーム公演や、自身がセンターを務める四期生曲「死んだふり」について語っている。
なお、表紙は日向坂46の小坂菜緒が担当。同誌にはほか、大野愛実（日向坂46）、山田桃実（櫻坂46）、俳優の早瀬憩、小田愛結、近藤沙樹（AKB48）、石田悠佳、市村愛里（HKT48）らも登場する。
