好きな「オーディション番組出身のアイドルグループ」ランキング！ 「TWICE」を31票差で抑えた1位は？
さまざまなオーディション番組が放送され、人気グループが次々と誕生しています。
All About ニュース編集部は8月1〜4日の期間で、全国の10〜60代の男女300人を対象に「オーディション番組出身のアイドルグループ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「好きなオーディション番組出身のアイドルグループ」ランキングを紹介。どのグループが多くの人から票を集めたのでしょうか？
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのはTWICEでした。世界的に人気のTWICEは、日本人メンバー3人、韓国出身メンバー5人、台湾出身メンバー1人が所属しています。グループは、JYPエンターテインメントとMnetが共同企画したサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』を通じて結成。メンバーは激しいオーディションを勝ち抜き、約2カ月にわたる審査を受けて2015年10月20日にデビューを果たしました。
キャッチーな楽曲とまねしやすいダンスでブレークし、2017年には『#TWICE』で日本デビューを達成。現在まで人気が続き、2025年8月27日にはアルバム『ENEMY』を発売予定です。
回答者からは、「多種多様なメンバーがそろっておりグループとして推しやすい、また仲の良さが分かる」（20代女性／福岡県）、「多国籍でグループを作ることに感動したから」（20代女性／群馬県）、「現役トップアイドルとしてワールドツアーを行うほどの人気で、歌もダンスも衣装も全てが大好き」（50代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位はNiziUでした。NiziUは、ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの合同オーディションプロジェクト『Nizi Project』を通じて結成。番組は「Hulu」などで配信され、『スッキリ』（日本テレビ系）でも紹介されたことで日本で大きな話題を生み出しました。
9人のメンバーで構成されるグループで、なわとびダンスがブームとなった『Make you happy』で大ブレーク。2020年12月2日にシングル『Step and a step』で日本デビューを果たし、現在まで大活躍が続いています。
そんなNiziUは、ハイレベルなパフォーマンスとキャッチーな楽曲が魅力。8月30日、31日に開催される「a-nation」への出演も決定し、最高のパフォーマンスを見せてくれそうです。
回答者からは、「朝の情報番組で取り上げられていたこともあり、親近感があるから」（40代男性／神奈川県）、「とにかくかわいい、娘みたいに愛着がわく」（50代女性／岡山県）、「オーディション番組を視聴し、メンバーの頑張る姿や挫折、それを乗り越える姿などを見て応援したいと思った」（40代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は8月1〜4日の期間で、全国の10〜60代の男女300人を対象に「オーディション番組出身のアイドルグループ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「好きなオーディション番組出身のアイドルグループ」ランキングを紹介。どのグループが多くの人から票を集めたのでしょうか？
2位：TWICE／88票
2位に選ばれたのはTWICEでした。世界的に人気のTWICEは、日本人メンバー3人、韓国出身メンバー5人、台湾出身メンバー1人が所属しています。グループは、JYPエンターテインメントとMnetが共同企画したサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』を通じて結成。メンバーは激しいオーディションを勝ち抜き、約2カ月にわたる審査を受けて2015年10月20日にデビューを果たしました。
キャッチーな楽曲とまねしやすいダンスでブレークし、2017年には『#TWICE』で日本デビューを達成。現在まで人気が続き、2025年8月27日にはアルバム『ENEMY』を発売予定です。
回答者からは、「多種多様なメンバーがそろっておりグループとして推しやすい、また仲の良さが分かる」（20代女性／福岡県）、「多国籍でグループを作ることに感動したから」（20代女性／群馬県）、「現役トップアイドルとしてワールドツアーを行うほどの人気で、歌もダンスも衣装も全てが大好き」（50代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位：NiziU／119票
1位はNiziUでした。NiziUは、ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの合同オーディションプロジェクト『Nizi Project』を通じて結成。番組は「Hulu」などで配信され、『スッキリ』（日本テレビ系）でも紹介されたことで日本で大きな話題を生み出しました。
9人のメンバーで構成されるグループで、なわとびダンスがブームとなった『Make you happy』で大ブレーク。2020年12月2日にシングル『Step and a step』で日本デビューを果たし、現在まで大活躍が続いています。
そんなNiziUは、ハイレベルなパフォーマンスとキャッチーな楽曲が魅力。8月30日、31日に開催される「a-nation」への出演も決定し、最高のパフォーマンスを見せてくれそうです。
回答者からは、「朝の情報番組で取り上げられていたこともあり、親近感があるから」（40代男性／神奈川県）、「とにかくかわいい、娘みたいに愛着がわく」（50代女性／岡山県）、「オーディション番組を視聴し、メンバーの頑張る姿や挫折、それを乗り越える姿などを見て応援したいと思った」（40代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)