好き＆行ってみたい「千葉県のダム」ランキング！ 「雨竜湖」を14票差で抑えた1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女216人を対象に、「ダム（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい千葉県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「雰囲気が素敵なため一度は行ってみたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「水面に映る空や山々が綺麗だから」（20代女性／奈良県）、「湖面に映る山々や緑豊かな森は、散策や写真撮影に最適で、静かな時間を過ごせます。春の新緑や秋の紅葉は特に美しく、水辺の風景と調和して幻想的な景色を作り出します。自然観察やハイキングを楽しみながら、穏やかな湖の景色に癒されるため、心身をリフレッシュしたい人にぴったりの場所だから」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「ボートで湖上をゆっくり漕いだら景色がどんどん変わって楽しかったです。釣りやハイキングもできて丸一日遊べます」（30代女性／愛知県）、「釣りが好きならここ、実家からも比較的近くよく行きました」（50代男性／千葉県）、「豊かな森林に囲まれた静かな湖と、ボートや釣りなどのアクティビティが楽しめる自然豊かな環境が魅力だからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：雨竜湖／24票千葉県・一宮町の小高い場所にひっそりと佇む雨竜湖は、灌漑用のアースダムとして1951年に竣工した、どこか素朴で親しみやすい存在。ダムの下にはヘアピンカーブが続く道が並び、そこを曲がった先にあるアースダムが雨竜湖です。湖自体は広くはないですが、静寂の中で釣り糸を垂れるには心地よく、ブラックバス狙いの釣り人にも人気。地元に溶け込んだ“知る人ぞ知る”スポットです。
1位：亀山ダム／38票房総半島の山あいに広がる亀山ダムは、アウトドアと癒やしの両方が楽しめる人気のレジャースポット。湖畔にはキャンプ場や遊歩道が整備されており、のんびり散策を楽しむ人から、本格的にアウトドアを満喫するファミリーまで幅広く親しまれています。周辺には温泉も点在しており、自然を満喫したあとに湯に浸かって一息つけるのも魅力の1つ。春は桜、秋は紅葉と季節ごとの景観が美しく、何度訪れても飽きない場所です。
