愛沢えみり、妊娠中のマタニティフォト公開「どうしたらこんな美しい妊婦さんになれるのか…」「なんで綺麗なの」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは8月21日、自身のInstagramを更新。美貌が際立つマタニティフォトを披露しました。
【写真】美しいマタニティフォト
体調もつらくて、特に妊娠後期は本当に大変でした。。。同じ妊娠でも、ここまで違うんだと驚きました」と、振り返っています。
コメントでは、「素敵過ぎる」「なんで綺麗なの〜…うっとりしちゃう」「それにしてもこんなに美しい妊婦姿、尊敬でしかありません」「全然浮腫とか無くて素敵すぎる」「いまの日本で1人で2人産み育てるとか凄すぎる。。。」「このシンプルさが とてもいい」「どうして太らないんですか〜？」「どうしたらこんな美しい妊婦さんになれるのか…」「美しい妊婦さん」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「全然浮腫とか無くて素敵すぎる」愛沢さんは「マタニティフォト」とつづり、2枚の写真を投稿。大きなおなかに手を添えた美しいショットです。また「2人目の妊娠生活は、1人目の時とは全く違っていて
「第二子を無事に出産いたしました」19日に「先月、第二子を無事に出産いたしました」と報告していた愛沢さん。生まれたばかりの息子を抱いて、顔を寄せたショットも公開しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
