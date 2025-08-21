◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-1ヤクルト(21日、神宮球場)

巨人の田中将大投手が5回1失点で日米通算199勝目をあげました。

巨人は初回、2アウト1塁で岡本和真選手がツーベースヒットを放ち、守備がもたつく合間に1塁ランナーが生還し先制点をあげます。

2回にはランナー2塁でリチャード選手が2ラン、さらに丸佳浩選手にも2ランが飛び出るなど6安打で5得点を奪い6-0とリードを広げました。

一方、今季6度目のマウンドに上がった田中投手は初回を三者凡退の立ち上がり、3回まで毎回三振を奪い、4回にオスナ選手からソロホームランを浴びますが、失点はこの1点のみに抑え、5回1失点で勝利投手の権利を持って降板しました。

7回には、この回から登板した田中瑛斗投手が2アウト1塁2塁のピンチを招きますが、代打・宮本丈選手の右中間に抜けそうな打球をセカンドの中山礼都選手が横っ飛びのファインプレーで得点を与えません。

8回は中川皓太投手、9回は船迫大雅投手が無失点に抑え投手陣がリードを守り切り、最終回にも得点を奪った巨人が7-1で試合を制しました。

先発で好投した田中投手が5回、81球、4奪三振1失点で今季2勝目を挙げ、日米通算199勝目で200勝へ王手をかけました。