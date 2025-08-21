九州沖縄エリアの高校生が「志願したい大学」ランキング！ 2位「熊本大学」、1位は？【2025年最新】
リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。
今回はその中から、九州沖縄エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県
【画像】10位までの全ランキング結果
現在は、文学部、教育学部、法学部、医学部などの8学部と9の研究科（研究部も含む）を擁しており、熊本市内に黒髪、本荘、大江の3つのキャンパスを構えています。
現在は、人文学部、法学部、経済学部など10学部と9つの研究科を擁し、福岡市内の七隈キャンパスに全学部が集結しています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)
今回はその中から、九州沖縄エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県
2位：熊本大学2位は熊本大学でした。熊本大学は、1874年設立の熊本県師範学校や、1896年に開校の熊本医学校など複数の学校を前身とし、1949年に設立された国立総合大学です。
現在は、文学部、教育学部、法学部、医学部などの8学部と9の研究科（研究部も含む）を擁しており、熊本市内に黒髪、本荘、大江の3つのキャンパスを構えています。
1位：福岡大学1位は福岡大学でした。福岡大学は、1934年に創設された福岡高等商業学校を前身とする総合大学です。「思想堅実」「穏健中正」「質実剛健」「積極進取」の建学の精神のもと、社会に貢献できる人材の育成を目的としています。
現在は、人文学部、法学部、経済学部など10学部と9つの研究科を擁し、福岡市内の七隈キャンパスに全学部が集結しています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)