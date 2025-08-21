横顔が美しいと思う「STARTO社所属タレント」ランキング！ 2位「木村拓哉」を10票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜60代の男女254人を対象に「パーツ別×STARTO社所属タレント」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「横顔が美しいと思うSTARTO社所属タレント」ランキングを紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位は、木村拓哉さんです。
現在52歳の木村さんは、長年にわたりSMAPのメンバーとして活躍。SMAP解散後はソロで活動しており、歌手や俳優、タレントなどその活動は多岐にわたります。老若男女問わず高い人気を保ち続けている木村さんはシャープな輪郭が特徴的。横顔も大人の色気とクールな印象を感じさせます。
回答者からは、「圧倒的なイケメンの為」（30代男性／青森県）、「どこから見てもカッコいいですが、横顔は同性の自分でもカッコいいなと思ってしまうほど美しいと思います」（20代男性／栃木県）、「目鼻立ちがくっきりしていて横顔が魅力的に見えるからです」（30代女性／宮城県）、「顔がはっきりしているので横顔もくっきりしている」（20代女性／大阪府）などの声があがりました。
1位に選ばれたのは、山田涼介さんでした。
現在32歳の山田さんは、Hey! Say! JUMPのメンバーとして活躍。俳優としてのキャリアも長く、代表作には実写映画の『暗殺教室』や『鋼の錬金術師』シリーズなどが挙げられます。白い肌と大きな瞳が特徴的で、バランスのよい顔立ちは横顔でもファンの心をとりこにします。
回答者からは、「シンプルに顔が綺麗めなイケメンタイプだと思う。横顔になった時に首の筋が通る感じや、顔に無駄なお肉がついていなくてシャープな感じが綺麗です」（30代女性／千葉県）、「横顔は顔の造形を直に表すので美形の方を選びました」（20代女性／長崎県）、「キレイな女優さんと共演していても、とてもキレイな顔だちだと思う」（30代女性／埼玉県）、「山田涼介さん、正面ももちろん綺麗ですが、横顔も綺麗です。完璧王子様です」（50代女性／新潟県）といったコメントが集まりました。
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
