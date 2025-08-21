年金を月6万5000円もらいながら、月12万円ぐらいのアルバイトをすると、税金は高くなる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が解説します。
今回は、「年金をもらいながら、アルバイトで月12万円ぐらい稼いだ場合の税金」についてです。
「60代で年金を月6万5000円もらいながら、月12万円ぐらいのアルバイトをすると、税金は高くなってしまいますか？」
このケースでは年金収入は、年額78万円（月額6万5000円×12カ月）となり158万円を超えていませんので、所得税（雑所得）はかかりません。
しかし、年金をもらいながら、アルバイトで収入を得ると、アルバイト収入は、給与所得になります。月額8万8000円（年収103万円）を超えると、給料から所得税が源泉徴収（天引き）されます。
このケースの場合、月額12万円のアルバイトとのことですので、年間にすると144万円の収入となり、お給料から所得税が源泉徴収（天引き）されます。つまり今まで支払う必要のなかった税金を支払うことになりますので、税金は高くなるということになります。
ただし、このケースに適用される所得控除・税額控除があれば、税金がかからない場合もあります。詳しいことは税務署等に確認してみましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
A：年金の所得税（雑所得）は変わりませんが、別途アルバイトのお給料から所得税が源泉徴収（天引き）されるため、税金は高くなるでしょう年金収入とは、雑所得にあたり、所得税等を払う必要があります。ただし年金収入には、公的年金等控除額というものがあり、老齢年金のみを受給している人の場合、65歳以上の人は年間158万円（公的年金等控除額110万円＋基礎控除額48万円）を超えなければ、所得税はかかりません。
