フジテレビ「最後の鑑定人」第７話が２０日、放送され、大ヒットドラマで親子役だった役者が一転、バチバチの立場で演じた。

巡査部長・都丸勇人（中沢元紀）と捜査一課係長・三浦耕太郎（阿部亮平）に送検を急かした検察官・川原役で登場したのが吉田ウーロン太。実は中沢とは、２０２３年に放送されたＴＢＳ日曜劇場「下剋上球児」で親子役を演じていた。中沢は越山高のエース・犬塚翔役、その父で犬塚家の婿養子、犬塚敏生を演じたのがウーロン太だった。

中沢は２１日、自身のインスタグラムに、ウーロン太との仲良し２ショットをアップし、「今回、下剋上球児で僕が演じた犬塚翔の父親役だったウーロン太さんと約２年ぶりの再会ができましたー！ ドラマ内ではバチバチでしたが、控え室では当時の思い出話で盛り上がりました。息子の笑顔しちゃってます またご一緒できるようにこれからも頑張ろうと思います！」とつづった。

ウーロンも自身のＸに「あの頃よりずいぶん大きくなっていたので、２枚目は少し屈んでもらいました！ドラマの内容とは異なり、楽屋では懐かしい話に終始笑顔でしたよ。また会おうって約束してお別れ！＃下剋上球児」と中沢にかがんでもらった２ショットなどを投稿した。