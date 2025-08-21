乗っていたら「おしゃれ」と思うトヨタの車ランキング！ 2位「アルファード」を抑えた1位は？【2025年調査】
乗っていたら「おしゃれ」と感じる車には、高級感のあるデザインや都会的な存在感、洗練されたイメージなどが影響するようです。トヨタの人気モデルの中で、特に「おしゃれ」と支持を集めたのはどの車だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思うトヨタの車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
【16位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「知名度が高い高級車だから」（10代男性／東京都）、「やはりトヨタはミニバンの高級感とセダンの上品さが抜きん出ており、ワンランク上のオシャレ感があります」（40代回答しない／大阪府）、「堂々とした格上の感じがするデザインでお洒落です」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「SUVでダントツにかっこいいから」（30代男性／高知県）、「内装も外装も高級感があるしかっこいい。横に彼女乗せたい」（20代男性／東京都）、「ハリアーはラグジュアリー感が素晴らしくてTheおしゃれな感じです。内装も最高にかっこいいです」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思うトヨタの車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
2位：アルファード／31票2位は「アルファード」でした。高級感や迫力のあるデザインが多く挙げられ、堂々とした存在感と上質さが支持されていました。ミニバンでありながら洗練されたフォルムや芸能人が乗っているイメージなどもあり、多くの人が「高級車」としての位置付けを意識しているようです。
回答者からは「知名度が高い高級車だから」（10代男性／東京都）、「やはりトヨタはミニバンの高級感とセダンの上品さが抜きん出ており、ワンランク上のオシャレ感があります」（40代回答しない／大阪府）、「堂々とした格上の感じがするデザインでお洒落です」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
1位：ハリアー／42票1位は「ハリアー」でした。SUVの中でも都会的で洗練されたデザインが評価され、流線型のフォルムや高級感のある内装が魅力として挙げられています。ラグジュアリー感とスタイリッシュさを兼ね備えた存在として、多くの人に「おしゃれ」と感じられているようです。
回答者からは「SUVでダントツにかっこいいから」（30代男性／高知県）、「内装も外装も高級感があるしかっこいい。横に彼女乗せたい」（20代男性／東京都）、「ハリアーはラグジュアリー感が素晴らしくてTheおしゃれな感じです。内装も最高にかっこいいです」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)