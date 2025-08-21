¾®Àôº£Æü»Ò¡¡¡ÖÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ60ºÐ¡×·Þ¤¨¤ë¤â¡Ö¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¥ï¥±¡¡¡ÖÌÅ¤ä±ù¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖLight up¡ª60¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¾®Àô¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö´ÔÎñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¡£¸½ºß30Âå¡¢ÆÈ¿È¤À¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ÔÎñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤µ¤ß¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È½õ¸À¤·¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Í§Ã£¤âµï¤ë¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¡Ä¿ÆÀÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬µï¤ë¤«¤éÁ´Á³¡¢³Ú¤·¤¤¡£¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡ÖÂ¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Ï»Ð¤¬2¿Í¤¤¤Æ2¿Í¤º¤Ä»Ò¶¡¤¬µï¤ë¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¿Í¤ÎÂ¹¤È¤½¤Î¸å¤Ë¤ÒÂ¹¤Þ¤Ç²¿¿Í¤âµï¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢Â¹¤È¤«ÌÅ¤È¤«¡Ä°ìÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊªÊ¬¤«¤ê¤Î¤¤¤¤ÌÌÇò¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÅ¤ä±ù¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ö¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌò³ä¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤é¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£