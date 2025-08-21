“大型ルーキー”日向坂46大野愛実、『B.L.T.賞』受賞でソログラビア 自身が“おひさま”だからこそのハードルについても語る
アイドルグループ・日向坂46五期生の大野愛実が、28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）に登場する。
【表紙カット】こんな表情が見たかった！“最高の笑顔”をみせる小坂菜緒
「B.L.T.賞」を受賞した大野が、今回ソログラビアで登場。アイドルとして既に高い完成度のビジュアルを誇る大野。突如として現れた大型ルーキーの、圧倒的スケールと無邪気なかわいらしさを収めた。インタビューでは、自身が一人の“おひさま”だからこそ設けてしまう自分へのハードルについて新人らしからぬ気概で語っている。
なお、表紙は日向坂46の小坂菜緒が担当。同誌にはほか、山田桃実（櫻坂46）、俳優の早瀬憩、小田愛結、近藤沙樹（AKB48）、石田悠佳、市村愛里（HKT48）らも登場する。
