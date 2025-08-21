女優の小泉今日子（59）が20日、TBSラジオ「Light up！60」（水曜後9・00）に出演。昨年12月に死去した女優の中山美穂さんについて語った。

来年2月に60歳を迎える小泉が、「還暦」に関するメッセージを募集。リスナーから還暦を迎え、会いたいと思った人にはすぐに会う計画を立てるようになったと報告を受けた。

「“いつかね”って言って会えなかった友達、私にも居るんですよね」と切り出して「昨年末に中山美穂さんが突然旅立ってしまったんですけど…いつでも会えると思ってたから会ってなかった」と声を落とした小泉。「お互いいろんな人生で仕事で忙しかったから“どうせどこかで会うよね”と思っていて」と振り返った。

「40周年のライブも見に来てくれてたけど、それこそコロナ禍で面会ができなかった」と回想。「来てくれてたんだなって…」共通の知人を通してお互いの近況を知る程度だったという。

「結局、会えないで終わっちゃったから、会いたいと思ったら“今度ね”じゃなくて、“明日会おうよ”とかって言うようにしたいと思ってます」と締めくくった。