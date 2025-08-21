ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ鉱工業製品価格（7月）
予想 N/A 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.7%（原材料価格指数・前月比)
米新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）
予想 23.2万件 前回 22.4万件
米失業保険継続受給者数（08/03 - 08/09）
予想 195.9万件 前回 195.3万件
米フィラデルフィア連銀景況指数（8月）
予想 8.2 前回 15.9
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）
予想 49.7 前回 49.8（製造業PMI・速報値)
予想 54.3 前回 55.7（非製造業PMI・速報値)
予想 54.0 前回 55.1（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米景気先行指数（7月）
予想 -0.1% 前回 -0.3%（前月比)
米中古住宅販売件数（7月）
予想 391.0万件 前回 393.0万件
予想 -0.5% 前回 -2.7%（前月比)
22日
0:45
マルティン・スイス中銀副総裁、イベント講演
2:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（80億ドル）
ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム、23日まで）
パウエルFRB議長、植田日銀総裁、ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁ら出席
米主要企業決算
ウォルマート
※予定は変更されることがあります。
