21:30
カナダ鉱工業製品価格（7月）　
予想　N/A　前回　0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　2.7%（原材料価格指数・前月比)

米新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）
予想　23.2万件　前回　22.4万件

米失業保険継続受給者数（08/03 - 08/09）
予想　195.9万件　前回　195.3万件

米フィラデルフィア連銀景況指数（8月）
予想　8.2　前回　15.9

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）
予想　49.7　前回　49.8（製造業PMI・速報値)
予想　54.3　前回　55.7（非製造業PMI・速報値)
予想　54.0　前回　55.1（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米景気先行指数（7月）
予想　-0.1%　前回　-0.3%（前月比)

米中古住宅販売件数（7月）
予想　391.0万件　前回　393.0万件
予想　-0.5%　前回　-2.7%（前月比)

22日
0:45　
マルティン・スイス中銀副総裁、イベント講演

2:00　
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（80億ドル）


ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム、23日まで）
パウエルFRB議長、植田日銀総裁、ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁ら出席

米主要企業決算
ウォルマート

※予定は変更されることがあります。