日向夏の原作、桶乃かもくのキャラクターデザインで、愛されぽっちゃり男子高校生・阿多川祐樹（CV：山下大輝）がダイエットに奮闘する日常をコミカルに描く『ファムファタル育成計画』。気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組んだ、１話５分の４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』の1作だ。

3月下旬。ダイエットの成果が少し現れてきた祐樹。

「いかにヘルシーでおいしいものを作るか、その工夫を楽しむ。それが緋山先輩の教えだ…！」

「ものすごい吸収力」と驚く山田（CV：広瀬裕也）。「さすがだな」と鈴木（CV：白井悠介）も同意する。

日課の校庭ランニングもこなした後、従姉・従妹のいる祖父母宅へ足を運ぶ祐樹。その手には自作のお弁当が握られている。

祐樹が玄関のインターホンを鳴らすと、「はーい」と扉を開けた従姉・雪子（CV：近藤玲奈）は息をのむ。

雪子に呼ばれてリビングへやってきた従妹の華実（CV：白砂沙帆）も、祐樹を見るなり「うわ？」とビックリ。

「めっちゃ痩せてるよね？」と華実に語りかける雪子に、祐樹は「痩せてる」と自信満々で頷いた。

華実「何キロ痩せた？」

祐樹「10キロ！」

華実・雪子「おお～！」

華実「そしてその手に持つものは？」

祐樹「これ？オレ特製弁当！」

「見た目もいい感じじゃ～ん♪」とつまみ食いする雪子。

祐樹「おい食べるなよ！俺の飯だから」

雪子「いいじゃん、減るもんじゃないんだし」

祐樹「減ってるだろ！」

すると、「ちゃんとご馳走はあるから。あっち食べなよ」と華実。キッチンには寿司の大皿やハンバーガー、チキンなど祐樹の好きなご馳走が並んでいる。

祐樹「カロリー計算してんだよ。…監視されているんだよ」

雪子「監視って何よ。てか、10キロ痩せたらそろそろチートデイ入れたらどうなの？」

祐樹「チートデイは……」

祐樹「使った！ 一昨日！」

雪子「ハァ？ なんでよ！ 春休みになったら集まるって分かってたじゃない。おじいちゃんおばあちゃんやうちのママは、あんたを太らせるのを楽しみにしていたのよ？」

祐樹「だから問題なんだろうが。ということで比較的自分の欲望を財布という制限でコントロールできる、『クラス替えしてもズッ友ね茶会』でチートを発揮した…！」

雪子「仲良過ぎない…？」

華実「ズッ友って何…？」

「正月の時は冗談だと思ってたけど、本気みたいね」と言う雪子に「本気も本気だ」と真剣な顔で頷いた祐樹は、周囲を見回す。「でもって、月乃を見かけないんだが」

華実「月乃姉ちゃんは春期講習に行ってる」

祐樹「そっか、高校受験だもんなあ」

雪子「一時期は学校行かないとか言い出さないかヒヤヒヤしたけど、ちゃんと学校には行ってくれて良かった。ただ…」

祐樹「ただ？」

聞き返す祐樹に、雪子は「月乃が将来ファッションデザイナーになりたいって言ってたの覚えてる？」と切り出した。

雪子「うちの近辺で服飾専攻があるのはあんたの学校だけなのよ。月乃に酷いことしたヤツって、祐樹と同じ学校よね？」

祐樹「……うん」

雪子「服飾コースなんて高校卒業してから専門学校でもいいと思うけど。あきらめきれないみたいで」

祐樹「園村め…」

月乃を手ひどくフッた同じ学校の男子の名をつぶやく祐樹。

雪子「園村ってヤツ本当にひどいのね。私が直接文句言って来ようかな」

華実「雪子姉ちゃんは何もしないほうがいいよ。月乃姉ちゃんにとって憧れと同時にコンプレックスなんだよ」

雪子「そんなこと気にしなくていいのに…」

華実「持つ人は持たざる人のことが分からないんだ。その点、性別も体格も無視して美少女になって復讐してやるって言った祐樹は、ある意味成功なんだよ」

祐樹「本当か？」

華実「もし祐樹が園村って人をズタボロに凹ませてしまえば、月乃姉ちゃんも気兼ねなく受験できるんだけど…」

祐樹「高校の出願はいつまでか知ってるか？」

雪子「1月後半だと思うけど、たぶん年明けには先生に報告しないといけないわね」

「そうか。じゃあ…」と立ち上がった祐樹。

壁掛けカレンダーをめくり、12月24日に○をつける。

華実「それ、うちのカレンダー」

「細かいことはいいの」と一蹴した祐樹はカレンダーを指さす。

祐樹「Xデーはクリスマスイブだ。ちょうど1年後に決着つけてやる」

祐樹「ちょうど、1年後だ！」

月乃がフラれてからちょうど1年後のクリスマスイブを決行日に定めた祐樹は、「早速ランニングだぁ～！」と家を出る。

祖父母宅の前でフゥッと息を吐いた祐樹が、走りだそうとしたその瞬間。

「ウッ…！！！」

膝を抱えてうめく祐樹。

雪子「祐樹！ どうしたの！？」

華実「お母さーん！ 祐樹兄ちゃんが大変だよー！」

祐樹「…やっ…ちまったぁ……」

阿多川祐樹、現在身長170センチ、体重85キロ。

現在ランナー膝にてしばし運動休止中。

なお、この『ファムファタル育成計画』第６話は８月16日深夜に放送された。

本作のほか、アニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。