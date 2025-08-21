【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（8月20日・日本時間21日／デンバー）

【映像】表情キリリ！元仲良しコンビの対決一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でロッキーズ戦に先発出場。かつての同僚ミッキー・モニアックとの対戦を前に、阿吽の呼吸ともいえる一瞬の会釈を交わした。

両チーム無得点で迎えた2回裏、1死一塁の場面で打席にモニアックが入った。モニアックはエンゼルス時代の同僚で、大谷と仲が良いことでも知られている。この2人、投打としては初めての対戦となり、打席に入る際にモニアックはマウンド上の大谷を見据えてコクッと頷き、一瞥を送った。

この2人のやりとり、そして対戦はABEMAのコメント欄やSNSでも大きな反響を呼び、「モニアック、律儀に大谷翔平に頭下げるのね」「モニアクの頷きかっこよ」「デカくなったな小僧」「旧友との戦い」「モニアック懐かしい」「エンゼルスで育った人」「モニアックロッキーズで復活してて良かった」「立派になったね…」などと、エンゼルス時代を懐かしむ声が多かった。

この打席、大谷はカウント2-2とモニアックを追い込んだものの、5球目・99.1マイル（約159.4キロ）のストレートをセンター前に弾き返された。さらに4回の2度目の対戦でもライト前に運ばれ、モニアックは2打数2安打。勝負の軍配はモニアックに上がった。

