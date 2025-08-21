【スタバ新作】「涼み 抹茶 ムース ティー」を実食リポ！ ほろ苦い抹茶の味わいにファン続出の予感
スターバックスから、フラペチーノシリーズよりも少し大人な雰囲気の「涼み 抹茶 ムース ティー」が新登場。一体どんなお味なのでしょうか。
本格的な抹茶の香りが際立つティーの上には、ほんのり甘みのあるホワイトモカフレーバームースが盛られ、トップには抹茶パウダーが振りかけられているようです。これは期待大！ 飲む前から味を想像しワクワクします。
爽やかな「抹茶味」はファン続出の予感2021年に限定発売し、その人気から3年後にレギュラーメニューとして再登場した「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ」。その快進撃が再び訪れそうな予感を感じたのが、今回の新作「涼み 抹茶 ムース ティー」です。
まとわりつくような日本の暑い夏の喉をすっきりさせてくれる抹茶まずは混ぜる前の抹茶をひと口。濃厚な抹茶の風味が際立つグリーンティーは、ほろ苦さの中にしっかりとした甘みも感じられます。ただし抹茶も甘さもかなり強めなので、ホワイトモカフレーバームースと合わせて飲むとよりバランスが良さそうです。
サイドメニューは「宇治抹茶チーズケーキ」一択！筆者のおすすめサイドメニューは、抹茶好きにはたまらない「宇治抹茶チーズケーキ」。正直、抹茶とチーズはどちらも濃厚で主張が強いので相性が気になっていましたが、心配は不要でした。重厚なニューヨークチーズケーキに抹茶の香りが溶け合い、互いの風味を引き立て合っています。
DATA
「涼み 抹茶 ムース ティー」（Tall／アイスのみ）
店内利用の場合 590円
持ち帰りの場合 579円
「宇治抹茶チーズケーキ」
店内利用の場合 495円
持ち帰りの場合 486円
販売期間 2025年8月18日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
(文:栗原 なお)