第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われ、準決勝第2試合で沖縄尚学（沖縄）が山梨学院（山梨）を5-4で下し、沖縄県勢としては2010年の興南以来、15年ぶりの決勝進出を果たした。沖縄尚学側の客席には有名芸人の姿が。SNSで現地観戦した様子を報告している。

大声援を送る応援席を横目に、一般人に紛れて観戦していたのは沖縄出身のお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢。地元の球児たちを後押ししようと応援に駆けつけたようで、自身のXには「でーじ凄い！」と盛り上がる応援席の様子を伝えた。勝利後には「勝ちましたー！」とサムアップする自身の姿を収めた動画も公開し喜びを噛み締めていた。

さらに、別の投稿では「比嘉監督の声が聞こえるくらい近い席」と、沖縄尚学側ベンチ前で観戦していた様子も写真とともに公開。ファンから「おめでとう」「めちゃくちゃ嬉しい」「テレビでお見かけしました！」「選手も気づいてるのでは？笑」「何人か気づいてそう？」とコメントが寄せられていた。

激闘を制した沖縄尚学は23日の決勝で、日大三（西東京）と対戦する。



