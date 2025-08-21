「10本漫画を描こう！」24歳になり、一度諦めた夢を追いかけることに／ホラー漫画の女王ができるまで
「ホラー漫画の女王」と名高い犬木加奈子さん。『不思議のたたりちゃん』『不気田くん』などの代表作を続々と生み出した著者が筆をとったきっかけは？ デビューから絶頂期を迎え、そして執筆をやめるまでの一部始終を綴ります！
1日18時間休みなしの5誌の連載、ホラー漫画家全員で行った1泊旅行、出版社の倒産など…。「ホラー漫画の女王」が見て、経験した当時の出版業界の様子、交友関係などをセキララに大公開した1冊です！
※本記事は『ホラー漫画の女王ができるまで』（犬木加奈子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
