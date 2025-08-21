2025年8月16日（土）から9月15日（月・祝）まで、『SAPPORO STREAM HOTEL』にて、北海道上川郡・東川町と連携した特別企画『北海道・東川町がホテルをジャック！』が開催されます。

北海道のほぼ中央、大雪山の麓に位置する東川町は、北海道内で唯一、上水道を使わず地下水だけで生活する“名水の町”。良質な農産物や酒造り、家具産業が盛んなほか、“写真の町”としての文化的な取り組みでも知られています。

今回のコラボレーションでは、ホテル全体を通じて町の多彩な魅力を紹介し、都市にいながら地域とつながるきっかけとなるを提供します。

東川町の特色を“食・酒・水・工芸・文化“”の5つの切り口からホテル内で展開。旅人だけでなく、地域住民や都市に暮らす方々も、まちの魅力を身近に体感することができます。

7階レストラン『BAR & GRILL Splish』では、毎月北海道の地域を特集する『道内探訪メニュー』にて、東川町の豊かな食材を取り入れた特別ブッフェを味わうことができます。

ディナータイムには、東川町に蔵を構える『三千桜酒造』の日本酒3種（きたしずく 純米大吟醸／彗星純米大吟醸／R CLASS 純米）を飲み比べできるセットが登場。

さらに、18階『プレミアムラウンジ』では、“名水の町”として知られる東川町の地下水も飲むことができます。

“家具の町”としても知られる東川町。館内には町内の工房で丁寧に作られた椅子や生活雑貨などが展示されます。

北海道・東川町がホテルをジャック！

開催期間：2025年8月16日（土）～9月15日（月・祝）

開催場所：北海道札幌市中央区南4条西4丁目1-1 SAPPORO STREAM HOTEL

電話番号：011-206-1099

主な内容

・「道内探訪メニュー」東川町ランチブッフェ（11:30～14:00／L.O.13:30）

・「三千櫻」日本酒飲み比べセット（17:00～22:00／L.O.21:30）

・宿泊者限定ストリームアワー（15:00～17:00）

・18階ラウンジでの湧水提供（15:00～23:00）／朝食に東川町産野菜使用（7:00～10:00／L.O.9:30）

・館内家具展示・オンライン購入体験

・写真展「東川町国際写真フェスティバル」入賞作品展（8階・ファンクションルーム 9:00～18:00）

【レストラン利用】

※表示料金にはサービス料 12％・消費税 10％が含まれます。

※食材の仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。食物アレルギーの方は事前に申告してください。

※席の指定はできません。

※アルコールの提供は20歳以上、運転をしない方に限ります。

【イベント全体】

※展示内容・提供メニューは予告なく変更する場合があります

北海道Likers編集部のひとこと

このイベントは、まちの魅力を”つまみ食い”できる、最高の機会かも……！

ただの物産展ではなく、「食・酒・水・工芸・文化」という5つの切り口で、まちのアイデンティティを丸ごと体感できるように設計されているのがポイント。

ホテルという日常に近い空間で、地域の魅力に深く触れて、次の旅の目的地を決める。そんな新しい”地域との繋がり方”を、このイベントは提案してくれているように感じます。

