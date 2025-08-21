誰が？公衆トイレの破壊相次ぐ 修理費は税金“約80万円”
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「誰が？公衆トイレの破壊相次ぐ 修理費は税金“約80万円”」のニュースについてお伝えします。
◇
散歩やサイクリングなどを楽しむことができる新潟市民の憩いの場。この場所である異変が…。
近くで働く人
「この間の日曜日の夜9時すぎくらい」
「何かをぶつけているようなガーンガーンガーンとすごく大きい音が何回も聞こえた」
大きな音が聞こえたというのが、公衆トイレ。
天井には複数の穴があった。
新潟市によりますと今週月曜日の朝、清掃に来た業者が天井の一部が壊されているのを発見しました。
しかし、被害はここだけではなく。
長谷川サラ記者
「子どもが遊べる遊具なども置いてあるの公園共用トイレの部分。
見てみると、立ち入り禁止のシールが貼られ、中に入れなくなっています」
先ほどのトイレからおよそ1キロに場所のあるこちらの公園でも今月5日、トイレの扉の窓ガラスが割られているのが見つかりました。
仮補修をしたものの危険なため、現在も使用できない状態になっています。近所の人
「何日か前からこうなっちゃったからどうしたのかと思って」
「だんだん何か物騒になってきているような」
新潟市ではことし4月以降、トイレの壁に穴が開けられたり、便器が壊されたりするなど被害が相次いでいて、複数回、警察に被害届を提出。およそ80万円の税金をかけて修理を行ってきました。
市は、「公共の施設を破壊する行為は絶対にやめてほしい」と呼びかけていて、警察は器物破損事件として捜査を進めています。