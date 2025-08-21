夏の甲子園 準決勝で、惜しくも敗れた県立岐阜商業。試合終了後に地元岐阜市では健闘を称える声が。

【写真を見る】【高校野球】県立岐阜商業の地元｢感動をありがとう｣｢岐阜の誇り｣ 健闘称える声や無料サービスも

（街の人）

「結構シーソーゲームでどっちが勝って、どっちが負けるか分からない試合だったので、見ていて楽しかった。“お疲れさまでした”という気持ちでいっぱい」

「私立高校ばっかりなので、公立で準決勝まで行けたのはすごいと思う」

「岐阜の誇り。横浜という絶対王者を倒してくれたので、決勝に行ってくれる期待をもっていたので残念」

「ゆっくり休んでくださいと（言いたい）」

学校そばのパン屋さんでは、急きょ県岐商野球部の活躍を称える新作パンをあす発売することを決定。



（つくしぱん・林由佳さん）

「“勝った”という気持ちをあらわした“ウィンナーバット”という商品を製作しています」



「ウィンナーバット」のウィンナーは、バットに見立てたもの。また勝利者「ウィナー」の意味も込めたと言います。

県岐商の選手たちがよく訪れる中華料理店

そして、県岐商の選手たちを支えた店は近所の中華料理店も。



（萬天龍・服部龍成さん）

「本当に“暑い中お疲れさまでした”としか言えない」

合宿や練習後によく訪れるという食べ盛りの選手たち。人気メニューがチャーシュー麺と唐揚げです。



（服部さん）

「（唐揚げは）取り合い。ずうずうしい子は“おかわりちょうだい”とか（笑）」

店主の服部龍成さんは、時に選手の体調管理や進路先の相談にのることもあるそうです。きょうの試合結果を受けて…



（服部さん）

「逆に“感動をありがとうございました”と今度会ったら伝えたい。もうハグしたい、言葉より」

老舗の鉄板焼き店では無料サービスも

さらに笠松町にある鉄板焼きの老舗は…



（鉄板焼 藤芳・渡辺幸次オーナー）

「無料ということでサービスさせていただきます」

中ジョッキサイズのビールもソフトドリンクも、きょう限定で1人一杯が無料に。

（渡辺オーナー）

「よくここまで頑張ってくれたと思います。来年の夏また期待していますので頑張ってください。応援しています！！」



県岐商の甲子園メンバーのほとんどが地元・岐阜の中学出身。おらが町の子どもたちが大舞台で大暴れ！2025年の岐阜は「感動の夏」になりました。