◇プロ野球パ・リーグ オリックス 10-0 日本ハム（21日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムは投打共に奮わず、完封負けを喫しました。

先発はこの日1軍に登録されたバーヘイゲン投手。初回は3者凡退に抑えましたが、2回に1アウト満塁のピンチで若月健矢選手にタイムリーを浴びて失点。

その後2アウトとするも、廣岡大志選手に2点タイムリー、西川龍馬選手に3ランホームランを打たれると、続く太田椋選手には右手に死球を与えて降板。

代わって生田目翼投手が2番手で登板するも、杉本裕太郎選手に第12号2ランホームランを打たれ、バーヘイゲン投手は1回2/3を7失点の内容となりました。

打線は2回裏、オリックス先発・宮城大弥投手からレイエス選手と野村佑希選手がヒットで出塁。石井一成選手と万波中正選手が空振り三振で2アウトになりますが、田宮裕涼選手がヒットを打ち、満塁のチャンス。しかし水野達稀選手が見逃し三振に倒れて、得点を奪えません。

すると5回、3番手の河野竜生投手が中川圭太選手に4試合連発となるソロホームランを打たれると、紅林弘太郎選手にもソロホームランを浴び、日本ハムは5回までに10失点。その後は得点を許しませんでしたが、打線も得点を奪えないまま試合は終わり、完封負けとなりました。