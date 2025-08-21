プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天（21日・ZOZOマリン）

ロッテの先発・吉川悠斗投手が5回89球を投げ、4安打3奪三振4失点で勝ち投手の権利を持ってマウンドをおりました。

楽天との3連戦最終戦でプロ初先発となった吉川投手。初回、中島大輔選手を144キロのストレートで抑えるとパ・リーグ打率トップ .307の村林一輝選手をカットボール、ボイト選手をチェンジアップで2者連続空振り三振で最高のスタートを切ります。

その裏、2試合連続ホームラン中の山口航輝選手が自身初の3試合連続2ランで先制で吉川投手にプレゼント。2回は3者凡退に抑えますが3回、辰己涼介選手に四球を出し太田光選手をセンターフライに抑えるも武藤敦貴選手にカットボールをとらえられるタイムリーツーベースで1点差に迫られます。

続く4回を三者凡退に抑えたところで打線が爆発。先頭の郄部瑛斗選手がセンターへのヒットで出塁すると、ここで打席に立った山口選手が2打席連続となる2ランを放ち、2点を追加します。続く打者2人が四球を選び、1アウト2、3塁の状況、相手のエラーでさらに2点を追加。打者が一巡し、郄部瑛斗のタイムリーでもう１点。2アウト、1、3塁の状況、ここでマウンドに上がった柴田大地投手から山口選手がダメ押しの3ランを放ち、この試合3打席連続のホームランとなりました。打線はこの回一挙9得点を挙げ吉川投手を強力に援護します。

打線の援護を受けた吉川投手は5回、太田光選手にセンターへのタイムリーを浴び1点を失うと、守備の悪送球でさらに2点を失い、この回3点を失いましたが、5回89球を投げ、4安打3奪三振4失点の結果で勝利投手の権利を持って八木彬投手にマウンドを託しました。