トレンドど真ん中の“くすみ色”！【ZARA】垢抜け抜群♡「オレンジ色アイテム」

2025秋冬は、スモーキーなくすみオレンジがトレンドイン。今回は「オレンジ色アイテム」が続々発売されている【ZARA（ザラ）】から、着るだけでおしゃれ見えを狙える商品をご紹介。一枚でコーデが完成するワンピや、着映え力抜群の主役級スカートなど、最旬スタイルを楽しめるオレンジ色アイテム。「似合うか心配」「おしゃれが苦手」そんな人も取り入れやすいアイテムをピックアップしてお届けします。

一枚着るだけで今っぽく垢抜けるオレンジワンピ

【ZARA】「リネンチュニックワンピース ZW COLLECTION」\9,990（税込）

リネンとビスコースをブレンドした素材を使用。美しいドレープとナチュラルな風合いを併せ持つワンピース。サイドスリットやアシンメトリーな裾がこなれ感を与え、一枚サラッと着るだけでおしゃれが完成しそう。ざっくりと開いたVネックデザインが抜け感を演出。フロントのリボンやパフスリーブも可愛いポイントに。

秋冬物との相性もバッチリな主役級スカート

【ZARA】「ZW COLLECTION アシンメトリーフリル ミディ丈スカート」\9,990（税込）

大ぶりフリルを何段も重ねた、着映え力抜群のスカート。歩くたびにフリルがひらひら揺れて優美な雰囲気を演出、アシンメトリーヘムがリズミカルな動きを加えてくれそうです。軽やかに着こなせそうなスカートは、ニットやコートなど、これから出番が増える重めアイテムとの相性もバッチリかも。

ミドル世代もトライしやすいテラコッタカラーパンツ

【ZARA】「ダーツ入りゴムウエストパンツ」〈テラコッタ〉\6,290（税込）

オレンジアイテムが似合うか心配……。そんな人には、オレンジとブラウンをミックスしたようなテラコッタカラーがおすすめ。明るさも落ち着いた雰囲気も兼ね備えているため、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。こちらのパンツは、フロントのダーツで気になる腰まわりをカバーしながら、裾にかけて細くなるシルエットでスッキリ見えが狙えます。バックウエストゴム仕様で楽な穿き心地も実感できそうです。

コーデを格上げできるオレンジバッグ

【ZARA】「ハンドルディテール入りマキシレザーバケットバッグ」〈オレンジ〉\17,990（税込）

おしゃれが苦手な人は、小物からトレンドカラーを取り入れてみて。いつものバッグを持ち替えるだけで、今っぽくブラッシュアップできそう。高級感のあるレザー素材と、ワンハンドルの美しいフォルムが魅力的なこちらのバッグは、プラスワンでコーデを格上げできそう。高さ25cm × 幅21cm × マチ15cmで、お出かけに必要なアイテムをしっかり収納できそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i