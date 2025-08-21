Instagramに投稿されたのは、子猫たちがヘソ天でくつろいでいる姿。まん丸のお腹を天井に向けて、コロンと横になっている姿は、7.3万回以上も再生され、「悶絶級に可愛いです」「ヘソ天で寝れるって幸せだね」とのコメントが集まっています。

【動画：ミルクをたっぷり飲んだ子猫たち→お腹がパンパンに膨らんで…】

ミルクをたくさん飲んだ子猫たち

Instagramアカウント「墨田由梨」さまに登場した3匹の乳飲み子猫たち。アカウント主さんは、東京都動物愛護推進員として、主に猫のミルクボランティアの活動をしているとのこと。

この日も、手のひらサイズの子猫たちに、ミルクをあげていたのだとか。子猫たちは、お腹がいっぱいで満足したのか、タオルが敷かれたキャリーバッグの中で満足そうな表情をしていたそう。

ヘソ天でリラックス

ミルクでお腹がパンパンに膨らんだ子猫たちは、天井にお腹を向けて横になり、足を広げたヘソ天姿に。もう食べられない、と言っているようにも見えます。

そして眠くなってきたのか、ヘソ天姿のままで目を細めていたそう。すっかり安心しきった様子で、うとうとまどろんでいたといいます。みんなと一緒にたくさん食べて寝て、大きくなってくださいね！

すくすくと元気に育つ子猫たち

アカウント主さんのもとには、日々たくさんの子猫たちの保護依頼があるのだそう。乳飲み子猫たちが離乳食になって一安心かと思えば、また別の乳飲み子猫たちが家にやってくる毎日を過ごしているそうです。

子猫たちは、譲渡会などを通して新しい飼い主さんとのご縁を繋いでいるとのこと。卒業していった多くの子猫たちは、ずっとのお家で新しく幸せな生活を送っていることでしょう。

ミルクを飲んでヘソ天をしている子猫たちの姿は、Instagramで7.3万回以上も再生され、「見ててもほのぼのしますね～どの子も安心して過ごせる日本になって欲しい可愛い映像ありがとうございます。」「穏やかな時間いいですね」「ヘソ天で寝れるって幸せだね。見てる私も嬉しくなります」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「墨田由梨」さまには、保護された、たくさんの子猫たちの姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「墨田由梨」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。