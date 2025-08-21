ペ・ドゥナ、松山ケンイチの告白シーン再現に喜び「とっても楽しいサプライズ」
女優のペ・ドゥナが21日、都内で行われた映画『リンダ リンダ リンダ 4K』公開前夜祭舞台あいさつに、前田亜季、香椎由宇、関根史織（Base Ball Bear）、山下敦弘監督と共に出席。松山ケンイチがサプライズ登場し、告白シーンを再現した。
【写真】松山ケンイチのサプライズ登場に笑顔を見せるペ・ドゥナら
2005年の公開から20年経っても世界中にファンを増やし続ける珠玉の青春映画『リンダ リンダ リンダ』が、4Kデジタルリマスター版として、8月22日に公開される。ペ・ドゥナは、文化祭でのお披露目3日前にバンドに参加し、ブルーハーツを歌うことになる韓国人留学生・ソンを演じた。前田はドラムの山田響子を、香椎はギターの立花恵を、関根はベースの白河望を演じ、今回は20年ぶりにメインキャスト4人が揃った。
イベント冒頭でペ・ドゥナは、日本語で「みなさんこんばんは。ペ・ドゥナです」とあいさつ。その後は韓国語で「『リンダ リンダ リンダ』が20年の時を経て、4Kで再上映されるというお知らせを聞いて本当にうれしかったです。聞いたのは去年だったと思うんですけど、去年聞いたお知らせの中で一番うれしかったことを覚えています」と明かし「この作品は私が心から愛する映画であり、私たちの輝ける若い頃の姿が収められています。私にとって、とても大切な映画になりました」と語った。
メインキャストとの20年ぶりの再会については「みなさんには会う前からとても緊張していました」と告白。本作を撮影する中でたくさんのインスピレーションを得て、それがとてもいい影響になったと口にし「私のことを家族のように受け入れてくださって。日本語がまったくわからない時にボディーランゲージを通しながら家族のように接してくださいました」と振り返った。
さらにペ・ドゥナは「海外に滞在しながら撮影するのは怖くないことだな、と思いました」と回想し「私にとって本当に大切な存在です」とキャスト陣への愛を告白。「再会するということで本当に緊張していたんですけれど、今回は当時の少し照れくさいような、恥ずかしいような、20代に戻ったような気分にもなります。とても感動的です」とかみしめた。
イベント中盤では、榎原裕作を演じた松山が花束を抱えてサプライズ登場。ペ・ドゥナは声を上げて驚き、松山と抱き合った。松山が劇中での告白シーンを再現すると、ペ・ドゥナは「とっても楽しいサプライズでした。私がこの映画の中で大好きなシーンのひとつだったんです。松山さんがそのシーンをもう一度再現してくださってうれしかったです」と喜んだ。
松山が「お返事を…」と求めると、ペ・ドゥナは日本語で「嫌いじゃないけど好きじゃない」と答え、劇中のシーンを再現。観客からは拍手が贈られ、松山も「すごいうれしいです。やっぱりそれだったんですね！」と声を弾ませていた。
映画『リンダ リンダ リンダ 4K』は、8月22日より全国公開。
