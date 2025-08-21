《期間限定》急げ！急げーーーッッ！！【サーティワン】ビジュ200点！「新作メニュー」

頑張った日のご褒美に【サーティワン】の「新作・期間限定アイス」はいかが？ 8月1日からスタートした「31ポケ夏！ キャンペーン」の可愛らしいラインナップや、今しか味わえない限定フレーバーを紹介します。気になったら早めのチェックがおすすめ！

フレンダピックつき！「ポケモンサンデー ピカチュウ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛すぎて食べられないよーーー」と大興奮のこちら。ピカチュウのチョコや紙のピックを添えた「ポケモンサンデー ピカチュウ」\600（税込）です。カラフルなカップも可愛さ満点。キッズアミューズメントマシンの「ポケモンフレンダ」で使えるフレンダピックがついてきます。

手土産にもおすすめ！「ポケモンサンデー パモ」

こちらは、ポケモンサンデーのパモバージョン。アイスは好きなフレーバーのスモールサイズを1つ選べます。レポーターHaruさんによると、テイクアウトでも「潰れないような高さのあるふたを被せてもらえた」とのことで、手土産にもおすすめです。

オリジナルサンデースプーンつき！「ポケモン ダブルカップ」

ポケモンデザインの3種類のカップから、好きなデザインを選べる「ポケモン ダブルカップ」。こちらはオリジナルデザインのサンデースプーンつき。好きなアイスを2つ選べます。レポーターHaruさんは、期間限定の「ピカチュウ トロピカルソーダ」をチョイスし「夏の暑さを忘れさせてくれました」と絶賛。値段はスモールダブルが\510（税込）、レギュラーダブルが\760（税込）です。

味わえるのは今だけ！「ピーチメルバ」

こちらは期間限定の「ピーチメルバ」。果肉入りのピーチシャーベット、バニラ、ラズベリーの味わいを一度に楽しめそうです。@sweet_isuiceさんは「爽やかなピーチにラズベリーがよく合う」とコメント。味わえるのは今だけだから、この機会を逃さないで！

【サーティワン】公式サイトによると「サーティワンスーパーチョコミント」「マスカットバスケット」など、カラフルな期間限定フレーバーが他にも複数ラインナップ。今だけのお気に入りをぜひ見つけてみて。

