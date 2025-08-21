元AKB48美女が卒業後初グラビア！ なまめかしいディーラーに変身
元AKB48の込山榛香が、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）8月26号の「推し撮」コーナーに登場した。。
【写真】表紙はグラドル・大島璃乃！ 「週刊SPA!」最新号フォトギャラリー
■グラビアン魂：大島璃乃
今回表紙を務めたのは大島璃乃。グラビアアイドルの名前からときに、思わぬ話に対談が飛躍することもあるのだが……、それが撮影のヒントになることもしばしば。今回初登場の大島璃乃のテーマは、みうらの旅行話から着想を得たものとなった。
■推し撮：込山榛香
AKB48の元メンバー込山榛香が、卒業後初グラビアを週刊SPA!で披露！
セクシーすぎるディーラーに扮し、あなたを誘惑する----
【写真】表紙はグラドル・大島璃乃！ 「週刊SPA!」最新号フォトギャラリー
■グラビアン魂：大島璃乃
今回表紙を務めたのは大島璃乃。グラビアアイドルの名前からときに、思わぬ話に対談が飛躍することもあるのだが……、それが撮影のヒントになることもしばしば。今回初登場の大島璃乃のテーマは、みうらの旅行話から着想を得たものとなった。
■推し撮：込山榛香
AKB48の元メンバー込山榛香が、卒業後初グラビアを週刊SPA!で披露！
セクシーすぎるディーラーに扮し、あなたを誘惑する----