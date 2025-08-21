¥µ¥á¤Î¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢£²ËÜ¤ÎÇò¤¤¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ï...¡¡·ã¤«¤ïàÊá¿©¥·¡¼¥óá¤Ë6.3Ëü¿Í¤â¤óÀä¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¬¡¢¡Ö¥µ¥á¡×¤ËÆ¬¤«¤é´Ý¤«¤¸¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û148.3Ëü²óÉ½¼¨¡¢6.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÊá¿©¥·¡¼¥óá¤È¤½¤ÎÂ³¤
¤Ê¤ó¤À¤«¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¿©¤ï¤ì¤È¤ë¡×
2025Ç¯8·î15Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¦¤¿¤Á¤å¤ó¡Ê¡÷UtA_and_aNimal¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥á......¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Çò¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿©¤ï¤ì¤Æ¡×¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï20Æü¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤¿¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï...
¤¦¤¿¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ¬¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¤ÈàÊá¿©á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2É¤¤Î¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤¿¤Á¡£
±ü¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÈÂ²°ì¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¡Ö¤ë¤¦¡×¤µ¤ó¡£¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸¤¯¤Æ±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Ê3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¡Ö¤á¤¦¡×¤µ¤ó¤À¡£
Êá¿©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥á¡×¤Ï¿Í´ÖÍÑ¤ÎÎä´¶¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ»È¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë2É¤¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï»£±Æ¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¥µ¥á¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤¦¤¿¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡ª¡¡·ã¤«¤ï¡ª¡¡¤ä¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»È¤¤Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×
¤È´¿´î¤·¤¿¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤á¤¦¡×¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¥µ¥á¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¯¤ì¤ó¤À¤È¤«¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¶¹¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤Î¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤àÊá¿©¥·¡¼¥óá¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï6Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê21ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤«¤ó¤ï¤Ã¡ª¡ª¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡©¡×
¡ÖÆ¬±£¤·¤Æ¿¬±£¤µ¤ºw¡×