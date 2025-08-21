白石麻衣、33歳の誕生日を報告 「世界一可愛い」「おめでとう」と祝福の声
元乃木坂46で女優の白石麻衣が21日、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンからは「世界一可愛い」「おめでとう」と祝福の声が相次いでいる。
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
白石は「お友達がお祝いしてくれた日」とつづり、キャンドルで「33」と飾られたケーキを前に笑顔を見せる写真を公開。「また一つレベルアップしました 変わらず、よろしくお願いします」とメッセージを添えた。
ファンからは「誕生日おめでとうございます！」「まいやんおめでとう」「世界一可愛い」「素敵な一年間をお過ごしください」といったコメントが寄せられ、記念日を祝福する声が広がっている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
