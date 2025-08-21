杉浦太陽、辻希美との第5子誕生で“家族7人生活”に夢膨らむ「リビングに集結する時間が増えそう」

8月20日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。8月8日に妻・辻希美との間に産まれた第5子によって“家族に起こりそうな変化”について語った。

【関連】杉浦太陽、辻希美の出産に備えて育休入りを報告＆父として意気込み「そのために俺がいる」

辻の出産2日前に撮影したという今回の動画では、杉浦がドライブをしながら近況や心境などについて話す様子が公開された。

この中で、杉浦は、「家に赤ちゃんが常にいる生活ってどんなんなんやろな」と切り出すと、「みんな、可愛すぎて見にくるやろうな」「家族7人がリビングに集結する時間が増えそうな気がしますね」と話し、「“この子のためにもみんな、仕事も頑張りや！勉強頑張りや！”って。“かっこいいお兄ちゃんお姉ちゃんの姿見せてやり！”みたいな、なるのかな」とコメント。

さらに、「新生児の短い時間の可愛さをしっかりと味わっておこうと思って。これはもう次、多分、孫までないぞ」「5人目のベビちゃんがまた、ズリバイからハイハイになってさ、ちょっとヨチヨチで掴まり立ちとかしてさ、歩き出したらもうみんな感激やろな」などと、第5子を含めた家族での生活を心待ちにした様子で語っていた。